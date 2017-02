Kas tihe mängugraafik saab Madridi Reali tiitlijahile saatuslikuks?

Dokumentaalsari lastest, kes näevad ränka vaeva, et tippspordis läbi lüüa ning samal ajal ka igapäevaelu tegemistega toime tulla. Chikara treenib oma isa käe all iga-aastasteks sumo meistrivõistlusteks. Kuidas peab ta vastu treeningpingele, kui koos edu saavutamisega on ta peamine soov ka isale meele järele olla?