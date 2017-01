Rahvuste karika üks favoriite langes konkurentsist, teine on raskustes

Möödunud aasta oli kümnendi tööõnnetusterohkeim - millest on see tingitud? Missugustes valdkondades õnnetusi rohkem juhtub ja kuidas annaks neid vältida, räägib Rein Reisberg - Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant.

Saate teises pooles vahendab Marju Himma-Kadakas ERRi teadusportaali Novaator terviseteemalisi uudiseid.



Saatejuht on Meelis Süld. Kuula 24. jaanuaril kell 10.05.