Epp Mäe võitis maadlusturniiri Pariisis

Filmimees Mark Soosaar on käinud hantide juures üle tosina korra, et teha pärimusfilmi „Isa, poeg ja püha Toorum“.

Hendrik Relve on viibinud selle rahva juures Eesti Rahva Muuseumi ekspeditsiooni koosseisus. Käidi erinevate hantide etniliste rühmade juures ja viibiti seal eri aegadel. Aga mõlemad puutusid kokku metsaperedega, kellel säilinud palju iidseid pärimusi.

Saates jagatakse saadud muljeid hantide elust ja vaimsest maailmast.



Saate autor on Hendrik Relve. Kuula 29. jaanuaril kell 14.05. Foto: Marks Soosaar hantide juures (foto: Shosso).