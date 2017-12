Erika Salumäe: see raamat on kirja pandud minu enda sõnades

Erika Salumäe jõudis oma värske raamatu esitlemisega Tallinast Tartu kaudu sünnilinna Pärnusse. "Südame põhjast" on tema sõnutsi hoopis teistmoodi kui neli varem ilmunu raamatutt. See on kirjutatud kõigest sellest, mida Erika ise oma elu kohta on öelda tahtnud ja sellest, mis veel hingel on olnud. Erika loo pani kirja Signe Lahtein.

"Teised teosed on hetkeraamatud olnud," ütles Salumäe ETV spordisaatele. "Aga see raamat jääb kokkuvõtlikuks minu tegemistest, olemistest, mõtetest. See on kirja pandud ehtsalt minu enda sõnades."

Salumäe sõnul on teda spordis aidanud töökus ja tahtejõud, samuti oskus kõike näha positiivses võtmes. Kõik algab tema sõnutsi mõtlemisest. Raamatus on tema elu kokku võetud peatükkide kaupa, seal on muuhulgas lastekodu peatükk, on kasupere peatükk ja väga pikk spordipeatükk. Erika sooviks on, et südame põhjast kirjutatud raamat läheks inimestele hihnge. Kui aga küsida tema enda unistuste kohta, siis seda ta täpselt formuleerida ei oska. "Ma ei oskagi väga unistada, ma lihtsalt tahan, et nii mina kui mu laps ja lapselaps oleksid võimalikult terved," lausus Salumäe.