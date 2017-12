Kiiruisutamise eestvedaja Treiman on saanud hakkama suure saavutusega

65-aastane Treiman õpetab Adavere Põhikooli saalis uutele kiiruisutamise huvilistele tehnikat. Noored võtavad rullidel mõnuga ringe, sest nüüd on selge, et ka sel moel alustades on võimalik jõuda olümpiale. Seda tõestasid Treimani käe all Adaveres sportlasteks sirgunud Saskia Alusalu ja Marten Liiv. "On hea tunne ja rahulolu. Töö on olnud täie eest ja saanud sellega ka tasutud," ütles rõõmust särav Treiman ETV spordisaatele. "See on ikka väga eriline saavutus, et koolist, kus on hetkel 56 last, on jõudnud kaks kasvandikku olümpiale. Kui ma alustasin, siis seda ei võinud uskudagi. Kui ma olin kunagi Mart Siimanni (EOK varasem president - toim.) juures ja ta küsis, et kas keegi jõuab kiiruisutamises olümpiale. Siis oli minu vastus, et ei jõua."

Olümpialased treenivad nüüd laias ilmas, kuid samas saalis nühkis Alusalu Treimani juhendamisel üle kuue ja Liiv üle kümne aasta. Uisurada, mis ootab hetkel külmakraade, hakkas Treiman valama, et koolilapsed talvel väljas midagi teha saaks. Kuna lund ei olnud, aga külma oli, siis pühenduti just uisutamisele ja tasapisi hakati ka võistlema. "Kiiruisutamine algas meil tänu sellele, et hakkasime korraldama võistlust kuldne 1500," meenutas Treiman.