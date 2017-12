Hindrek Ojamaa siirdus eestlastele tuttavasse Soome klubisse

ERR-i Uudistemajas toimus TV 10 Olümpiastarti sarja 47. hooaja esitlus. Eelvõistlused on juba paljudes maakondades toimunud ja laupäeval on Võrus esimene uue hooaja suur start.

Lõppenud hooajal mängisid VPS-is ka Marko Meerits ja Markus Jürgenson. Väravavahil on leping juba ka järgmiseks aastaks, Jürgensonil on kontraht lõppenud ning seda veel pikendatud ei ole.

"Hindrek on energiline paremkaitsja, kes hoiab kaitses asjad korras, aga toetab aktiivselt ka rünnakuid. Tal on motivatsioon ja soov edasi õppida. Novembris käis ta koondise juures ning tema tulevik paistab selles valguses hea," ütles VPS-i peatreener Petri Vuorinen klubi kodulehel avaldatud teates.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel