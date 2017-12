ERR-i Uudistemajas toimus TV 10 Olümpiastarti sarja 47. hooaja esitlus. Eelvõistlused on juba paljudes maakondades toimunud ja laupäeval on Võrus esimene uue hooaja suur start.

Kertu Ly Alnek ujus 200 m vabalt võimsa ajaga 1.59,44, mis andis talle 21. koha. See ületas ka 14 aastat vana Eesti rekordi, mis kuulus Elina Partõkale. Alneki aeg olekski Eesti rekord olnud, kuid Kanadas elav Aleksa Gold ujus praegu Kanadas Ontarios toimuvatel juunioride võistlustel 200 m vabalt ajaga 1.59,27 ning on uus rekordiomanik.

