Maradona: öelge Ronaldole, et ta lõpetaks jama ajamise

Kuigi Maradona arvas, et Ronaldo pole ajaloo parim mängija, tõi ta siiski tema teatud omadusi esile. Lisaks Ronaldole sai väikese kriitika osaliseks ka Maradona rahvuskaaslane Lionel Messi, vahendab Soccernet.ee.

"Ronaldo ütles, et ta on parim? Öelge talle, et ta lõpetaks jama ajamise," teatas Maradona AS-ile antud usutluses. "Kes on parim? Nii vähe kui ma neid nägin, siis ma ütleks, et Alfredo Di Stefano, Johan Cruyff... ja Messi, samas võib see olla ka Cristiano."

"Mis on Messil puudu, et olla Maradona? Seda ei saa osta, see on sinu sees ja tuleb ise. Erinevalt minust ei suudaks Messi istutada 20 mängijat ritta, nendega rääkida ja neid motiveerida. Ta tahaks, et nemad midagi küsiks," selgitas praegune Araabia Ühendemiraatide klubi Al-Fujairahi peatreener.

"Mulle meeldib Ronaldo juures see, et kui meeskonnal teda vaja on, siis ta on kohal. Pärast Cruyffi pole selliseid mängijaid kuigi palju olnud," kiitis ta portugallast.