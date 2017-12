Kahevõistluse Otepää MK-etapi toimumine on lumeolude tõttu ohus

ERR-i Uudistemajas toimus TV 10 Olümpiastarti sarja 47. hooaja esitlus. Eelvõistlused on juba paljudes maakondades toimunud ja laupäeval on Võrus esimene uue hooaja suur start.

Lõplik jah või ei etapi toimumise kohta peab Rahvusvahelisse Suusaliitu jõudma kaheksa päeva enne võistluste algust ehk 28. detsembril. Korraldajad saavad enda jaoks selgema pildi ette aga paar päeva varem – kui eelnevaks nädalavahetuseks on selge, et mingit külma tulemas ei ole, saavad jõulupühad külge väga minoorse noodi ja etapp jäetakse ära. Vähimagi lootuse juures venitatakse otsustamisega viimase hetkeni.

"Mahasadanud loodususliku lume on Tehvandi tehnika kinni sõitnud ja rahvas saab seal suusatada, aga MK-etapi korraldamiseks on seda vähe. Seda enam, et hüppemägi ei ole kõlblik," ütles MK-etapi korralduskomitee esimees Ago Markvardt Postimehele .

