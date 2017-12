TÄNA OTSE | Kes tuleb klubide maailmameistriks?

Finaalis lähevad vastamisi Hispaania klubi Madridi Real ja Brasiilia tiim Gremio. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 18.50.

Poolfinaalis alistas Gremio lisaajal 1:0 Pachuca, Real sai 2:1 jagu Al-Jazirast.

Real on seni kahel korral tulnud klubide maailmameistriks – mullu ja ka 2014. aastal. Brasiilia klubidest on varem võidutsenud Corinthians, Sao Paulo ja Internacional. Edukaim klubi on olnud Barcelona, kes on tiitli võitnud kolmel korral, seega on Realil nüüd võimalik nende kõrvale tõusta.