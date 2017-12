Suur Võidusõit 2018 ühendab auto- ja motosporti

ERR-i Uudistemajas toimus TV 10 Olümpiastarti sarja 47. hooaja esitlus. Eelvõistlused on juba paljudes maakondades toimunud ja laupäeval on Võrus esimene uue hooaja suur start.

Lühirajaujumise Euroopa meistrivõistlustel on selja taha jäänud kolm võistluspäeva ning seni on kogu tähesära röövinud alles 17-aastane Venemaa ujuja Kliment Kolesnikov.

Tänaseks on Põhja-Euroopa meistrivõistluste sarja programmi kinnitatud järgmised autode võistlusklassid: BMW Xtreme, Legends, Porsche GT Cup Challenge, V8 Thunder ja GT Open, millele lisanduvad veel regionaalsed Suure Võidusõidu võistluse klassid. Saame näha nii Volgade, Ladade kui Historic vormelite võidukihutamisi. "Kahe populaarse mootorrataste klassi lisamine tekitab vastastikku hea sünergia — mootorrattahuvilised tulevad ka autosõitu vaatama ja autohuvilised näevad mootorrattaid võistlemas," on Toivo Asmer rahul.

Praeguseks on autode ringrajasõidu hooaeg Eestimaal läbi saanud ja korraldajate andmetel tõi Estonian Grand Prix 2017 kohale rekordarvu võistlejaid. Võistluse peakorraldaja Toivo Asmeri sõnul on auto24ring regioonis uuem ja parim ringrada ning kõnealune võistlus Põhjamaade populaarseim. Tänavu osales võistlusel veidi alla 150 võistleja, tuleval aastal aga oodatakse ligi 200 osalejat, mis on Toivo Asmeri sõnul uus absoluutne rekord. Aluse selleks pani koostöö käivitamine Eesti Mootorrattaspordi Föderatsiooniga ja koos autodega tuleb stardijoonele kaks mootorrataste eliitklassi – Superstock 600 ja Superbike. Möödunud suvel viisid korraldajad võistluse Eesti Rahvusringhäälingu toel laia maailma ning otseülekandes või internetimeedia kaudu võis võistlust näha ka Venemaal, Soomes, Rootsis ja Baltimaades.

2017. aastal käivitas EAL Ringrajakomitee koostöös naabermaade autospordijuhtidega esmakordselt Põhja-Euroopa Meistrivõistluste sarja ning juulikuus auto24ringil läbiviidud võistlus oli sarja teiseks etapiks. Varem on võistlust peetud kolm aastat nime all Suur Võidusõit, Estonian Grand Prix nime kasutuselevõtu tingis ürituse suur rahvusvaheline populaarsus.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel