Põlva loots: meil on noorte kiirus ja jõud ning naiste kogemused

Põlva alustas hooaega kodus 22:24 kaotusega SK Tapale ning jäi seejärel võõrsil samuti kahe tabamusega 26:28 alla Reval-Sport/Mellale. Aasta lõpetati aga omal väljakul 36:22 võiduga HC Tallinna üle. „Tapa vastu andis meil tunda mängupraktika puudus, kui samal ajal oli meie konkurentidel karikasarja näol hooaja avalöök juba tehtud,“ tõdes Põlva peatreener Tamur Tensing. „Mellaga mängus tegime kümnese kaotusseisu peaaegu tasa ja kui kohtumine kestnuks paar minutit veel, siis võinuks tulemus teine olla. Tallinnast saime suurelt jagu, kuid nende hetkeseis on selline nagu ta on.“

Kuigi Põlva bilanss on miinuses, ootab Tensing oma hoolealustelt edasiminekut. „Kui eelmisel hooajal alustasime kolme aasta pikkuse projektiga, siis debüütaastal täitsime oma eesmärgi ehk saime kolmanda koha,“ lausus Tensing. „Tänavu tahaksime jõuda finaali ning tuleval hooajal hammustada ka Padise naiskonda, kes praegu on meie jaoks liiga kõva pähkel.“

Mullu nelja aasta pikkuse pausi järel meistriliigaga liitunud Põlva krooniti viimati tšempioniks 2011. aastal. Uut tulekut tippu alustati peamiselt noortega, kellega eelmisel hooajal võideti kohe pronksmedal.

Mullu vedasid Põlva vankrit 17-aastased Selma Rein ja Teele Utsal, kellele sekundeerisid kümmekond aastat vanemad Helena Anijalg ja Janeli Patrail. Tänavu on skooritegemine olnud Utsali õlul, kes visanud 28 väravat, samal ajal kui Anijalg on sepistanud poole vähem ehk 14 tabamust. „Reeglina on igal võistkonnal oma liider, kuigi treenerina tahaksin näha, et kõik viskaksid võrdselt väravaid,“ sõnas Tensing, kelle hinnangul on Põlva naiskond hästi kokku sulandunud. „Nende kõigi õpetajaks on Maie Utt, seega käekirja erinevusi pole. Meil on ühendatud noorte kiirus ja jõud ning naiste kogemused ja elutarkus.“