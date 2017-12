Ermits: Ootasin seda nii kaua, see pidi ükskord ära tulema!

"Oli täielik õnnestumine," sõnas Ermits pressiteate vahendusel. "Mul ei juhtu just tihti, et lasen 0+0, elus on seda juhtunud kolm korda ja mul on hea meel, et need on kõik just MK-etappidel olnud. Tiirudes keskendusin sellele, et ei hakkaks mõtlema, mitu märki maas ja mitu jäänud. Tuletasin endale iga lasu vahel meelde, et teen enne laskmist eelpääste, et seeläbi laskmine sujuvamaks muuta ja täna sain sellega hakkama," jagas Ermits muljeid lasketiirudest.

"Sõit oli täna päris hea," jätkas Ermits. "Seadsin endale teadlikult sellise taktika, et panustan rohkem tehnilistele ja keerulistele kohtadele ja lihtsamates kohtades hoian energiat. Eesmärk oli viimasel ringil hästi panna. See eesmärk täna täielikult ei täitnud, oleksin tahtnud veel paremini teha. Üldiselt on sõiduhoog päris hea, kuigi ma tunnen, et ruumi kasvada veel on," analüüsis Ermits oma sõitu. "Kindlasti tahan kiita hooldetiimi, suusad olid väga head."

"Olen täna õnnelik - ma ootasin seda nii kaua, see pidi ükskord ära tulema," viitas Ermits heale hoole ja täielikule õnnestumisele lasketiirudes. Homse jälitussõidu osas soovib Ermits jätkata head laskmist: "konkurents on väga tihe ja ühtegi trahvi ei andestata."