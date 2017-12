Tallinnas valmis kaasaegne rannaspordi sisehall

Tegu on maailmatasemel sisehalliga, kus on 26 kraadi sooja, valge liiv, avar lounge ja saunad, kirjutab volley.ee. Võimalik on mängida rannavõrkpalli, rannatennist ja foot volley't. Rannavõrkpalli jaoks on Teras Beachil kolm liivaväljakut kõrgekvaliteedilise liivaga ning võimalik on treenida koos Eesti parimate rannavõrkpalluritega. Pärast trenni saab nautida saunamõnusid ja sõpradega aega veeta loungealal.

Lisaks rannavõrkpallile saab mängida rannatennist, mis on lihtne ja kaasahaarav spordiala ning ei eelda varasemat mängukogemust. Rannatennist saab mängida kuni kolmel väljakul. Korraldatakse treeninguid professionaalsete treenerite käe all ja osaleda saab ka erinevatel võistlustel.