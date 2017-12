Endine sprinter: Froome'i positiivne proov on rattaspordi jaoks aatompomm

"Froome'i positiivne proov on rattaspordi jaoks aatomipomm," vahendab Spordipartner 2005. aastal koos Andrus Augiga Fassa Bortolos pedaalinud Petacchi sõnu. "Me ei saa praegu rattasporti sponsoritele müüa. Kui peaksin homme toetaja jutule minema, öeldakse mulle, et üks tipprattur andis just positiivse proovi."

"Rattaspordile oleks hea, kui Froome saaks võistlemist jätkata ja UCI keelaks salbutamooli kasutamise täielikult," arutles Petacchi.