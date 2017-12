FOTOD | Vaata, kus hakkavad sportlased PyeongChangi olümpial elama

ERR-i Uudistemajas toimus TV 10 Olümpiastarti sarja 47. hooaja esitlus. Eelvõistlused on juba paljudes maakondades toimunud ja laupäeval on Võrus esimene uue hooaja suur start.

Lõppenud aasta autoralli MM-sarjas M-Spordi võistkonnas kolmanda koha teeninud, aga tulevaks hooajaks Toyotasse siirduv Ott Tänak on saanud enda jaoks uut masinat pisut testinud, kuid täit pilti autost pole need sõidud kaugeltki andnud.

Külades on olemas pank, postkontor, , toidukauplus, pesumaja, spordikeskus, taastusravikeskus, ilusalong ning usukeskus erinevate uskude järgijatele. Lisaks on seal 24 tundi avatud söökla.

PyeongChangi sportlaskülas on kaheksa 15-korruselist hoonet ja neis on kokku 600 korterit. Sportlasküla ehitus läks maksma 140 miljonit eurot. Gangneungi sportlaskülas on üheksa 25-korruselist maja 922 korteriga, selle küla ehitus maksis 166,7 miljonit eurot.

