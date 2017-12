Ott Tänak: Monte test oli pigem ellujäämise kursus

Lõppenud aasta autoralli MM-sarjas M-Spordi võistkonnas kolmanda koha teeninud, aga tulevaks hooajaks Toyotasse siirduv Ott Tänak on saanud enda jaoks uut masinat pisut testinud, kuid täit pilti autost pole need sõidud kaugeltki andnud.

"Monte test oli ekstreemtingimustes. Autost oli suht keeruline aru saada. Pigem oli see ellujäämise kursus," meenutas Tänak tänasel pressikonverentsil Tallinnas. "Need olud ei andnud täit pilti, aga kui natuke vaadata, siis tundub, et tehnilised lahendused on vähe teistmoodi."

"Aktiivdifrid, mehaanilised difrid, geomeetria," loetles Tänak. "Auto on ehitatud vähe teisest vaatevinklist vaadatuna, käitumine on suhteliselt erinev. Pean aru saama, mismoodi sõitmist tahab, aga esimene tunne oli positiivne. Tundub, et ei ole raske auto, millega sõita."

Lisaks masinale peab Tänak kohanema ka üldise võistkonnakultuuriga. "Kindlasti on tänaseks rohkem arusaamu, mis toimub, mis suunas ja mis stiiliga. Pigem ongi oluline aru saada, mis inimesed mis tööd teevad ja kuidas agregaadid töötavad."

Praeguse mulje pealt võib aga öelda, et eestlase mõtetes on ikkagi MM-tiitel. "Üleüldiselt on meie areng läinud pidevalt tõususuunas. Kui suudame samamodi jätkata, siis ei näe põhjust, miks ei peaks suutma tiitli peale sõita. Liitumisaeg on päris sobilik, sest meeskond on ühe aasta ära teinud, sünnivigadest õppinud ja samas piisavalt noor, et asju oma järgi sättida ja edasi arendada."

Kuigi eelmist aastat peeti Tänaku endise võistkonna M-Spordi suureks võimaluseks, mille eravõistkond kasutaski ära - maailmameistriitel tuli nii sõitjate kui ka tiimide arvestuses -, siis usutavasti tuleb kõigil nendega arvestada ka tuleval aastal.

"M-Sport saab jätkuvalt olema meeskond, keda võita. See aasta olid nad väga stabiilsed ja koosseis on jätkuvalt tugev. Ma ei näe põhjust, miks Elfyn [Evans] peaks nõrgem olema. Suurenenud Fordi tugi aitab kindlasti kõvasti kaasa, nad saavad arendust jätkata ja lõpuks on kogu sarjale väga kasulik, et konkurents püsib tihedana."