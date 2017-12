Temposõidu karikasarjas jagatakse välja üle saja medali

Tulles vastu kogenud ratturite soovile, lisanduvad sarja üldarvestusse seenioridele uued vanuseklassid: M/N35, M/N45, M/N55, M/N65 ja M/N75. Seega on Filter temposõidu karikasarjas kokku 17 vanuseklassi meestele ja 17 vanuseklassi naistele – tegemist on vanuseklassiderohkeima rattasarjaga Eestis.

"See annab seenioridele võimaluse võrdsemate kaasvõistlejatega võimeid võrrelda ja kõrgete kohtade püüdmine lisab kindlasti motivatsiooni," lausus Filter temposõidu karikasarja peakorraldaja Mihkel Reile.

Kuuest tavaetapist ja finaalvõistlusest koosneva Filter temposõidu karikasarjaga liitub Maardu, mis asendab teist Pirita osavõistlust. 8. augustil toimuv etapp on eriline selle poolest, et rada sisaldab Ülgase tõusu. Tegemist on Põhja-Eesti ühe raskeima mäega.

"Meil on olnud tavaks pakkuda igal aastal osalejatele uut rada. Kuna seniste koostööpartneritega on olnud väga hea koostöö, ei tahtnud me ühestki etapist lõplikult loobuda. Osalejad sellest ainult võidavad, sest hooaeg tuleb varasematest mitmekesisem," selgitas Reile.

Paralleelselt Filter temposõidu karikasarja etappidega jätkub ka Filter maanteejooksude sari, kus iga kord on kavas 5 km distants.