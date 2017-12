Sebastien Ogier: Prantsusmaa jaoks on hämmastavad ajad

Kuigi Ogier hindab sama kõrgelt ka nelja Volkswageniga võidetud MM-tiitlit, siis 2017. aasta kulges pisut teistmoodi.

"Sageli arvavad inimesed, et parimas võistkonnas on kerge võita," vahendab prantslast Motorsport News. "Igatahes pole see kerge ei parima auto ega parima tiimiga, sest pead ise ka töö ära tegema."

"Aga asi läheb veel raskemaks, kui oled kõige väiksemas meeskonnas ja toimetad kõige väiksema eelarvega - see muudab väljakutse veel suuremaks, mis omakorda lisab meie võidule tunnustust ja olen sellega väga rahul."

Prantslased on nüüd valitsenud autoralli MM-sarja juba 14 hooaega järjest. Ogier' viiele tiitlile eelnesid aastat 2004-2012, kus esikohta noppis vaid Citroenil kihutanud Sebastien Loeb.

"Prantsusmaa jaoks on hämmastavad ajad," kommenteeris Ogier. "Mõnikord on mul tunne, et Prantsusmaa inimesed ei saa sellest aru ja mõeldaks, et prantslase võit ongi normaalne, aga kindlasti on see eriline periood. Ja mõistagi, kuniks meid siin on, plaanime seda perioodi pikendada."

"Hetkel on meil neli tootjat, või kolm ja pool - ma loodan, et peagi võime kuulutada Fordi neljandaks kerkimist, aga minul isiklikult pole võimu seda teha," jätkas prantslane, kes naudib tihedat heitlust.

"Ma ütlen alati, et parim spordiala on see, kus sa ei saa eelnevalt ennustada. Rallide eel on võimatu öelda, kes võidab. Sedasama armastan ma MotoGP sõitude puhul ja suurepärane, et nii on ka rallis."