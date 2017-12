TÄNA OTSE | Prantsusmaa MK-etapp jätkub meeste sprindiga

ERR-i Uudistemajas toimus TV 10 Olümpiastarti sarja 47. hooaja esitlus. Eelvõistlused on juba paljudes maakondades toimunud ja laupäeval on Võrus esimene uue hooaja suur start.

Rahvusvaheline Olümpiakomitee teatas sel nädalal, et kõik Torino olümpia järeltestid olid puhtad, vabastades sellega kahekordse olümpiavõitja Kristina Šmigun-Vähi dopingukahtlustusest. Suusataja isa Anatoli Šmigun avaldas, et abi saamiseks pöörduti ka rahvusvahelisse inimõiguste kohtusse.

Eestlasi on rajal kaks – Rene Zahkna stardib numbri all 20 ja Kalev Ermitsa stardinumber on 51.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel