Šmigun-Vähi sai abi ka inimõiguste kohtust

Rahvusvaheline Olümpiakomitee teatas sel nädalal, et kõik Torino olümpia järeltestid olid puhtad, vabastades sellega kahekordse olümpiavõitja Kristina Šmigun-Vähi dopingukahtlustusest. Suusataja isa Anatoli Šmigun avaldas, et abi saamiseks pöörduti ka rahvusvahelisse inimõiguste kohtusse.

Šmigun-Vähi dopinguskandaal lahvatas 2014. aasta veebruaris Sotši olümpia ajal, kui selgus, et tema Torino olümpial võetud dopinguproov sisaldas halba analüütilist leidu – järeltestis avastati, et A-proovis leidus molekule, mille kaudu tuletati kahtlustus keelatud aine kasutamisest. "Kõiki neid proove analüüsiti põhjalikult ka kaheksa aastat tagasi ja kõik kinnitasid üht – ma ei ole kasutanud keelatud aineid. Kõik need proovid, viimne kui üks, olid puhtad. Pididki olema, sest ma ei ole kunagi kasutanud ühtegi keelatud ainet," rääkis Šmigun-Vähi toona.

Küsimusele, mis selles pikas saagas lõpuks võidu tõi, vastas Anatoli Šmigun nüüd Postimehele: "Esmalt mõistagi endi puhtus ja ausus. Aga oluline oli ka, et tegime ühe väga targa otsuse: pöördusime abi saamiseks rahvusvahelisse inimõiguste, aga mitte spordikohtusse. Seal öeldi tegelikult suhteliselt kiiresti, et inimõigusi on rikutud ja kogu lugu. Juhtum suleti. CAS-is (rahvusvaheline spordiarbitraaž – toim) tulnuks sajaprotsendilise kindlusega kaotus."