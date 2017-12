Eesti U-20 jäähokikoondis kaotas Jaapanile

ERR-i Uudistemajas toimus TV 10 Olümpiastarti sarja 47. hooaja esitlus. Eelvõistlused on juba paljudes maakondades toimunud ja laupäeval on Võrus esimene uue hooaja suur start.

Tartu Ülikooli meeskond on olnud aastaid Eesti korvpallis üks kahest suurest, kuid tänavuse hooaja algus on läinud krobeliselt. Peatreener Priit Vene töökoht aga vähemalt tänase päeva seisuga ohus ei ole.

Kuna Hollandi koondis kaotas Rumeeniale tulemusega 1:7, siis on Eesti meeskond endale viimase vooru eel II divisjoni A-gruppi jäämise kindlustanud. Hetkel on Eestil ja Rumeenial võrdselt 4 ning Hollandil 0 punkti.

