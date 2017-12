Vladimir Putin kritiseeris Venemaa dopingusaladused avaldanud Rodtšenkovi

Vladimir Putini sõnul oli Grigori Rodtšenkovi nimetamine antidopingulabori juhiks viga, kuid kelle poolt tehtud viga, jättis ta täpsustamata. Rodtšenkovi tunnistuste põhjal on määratud Venemaa spordile ja sportlastele rangeid karistusi. Praegu on Rodtšenkov USA-s tunnistajakaitse all ja Putini sõnul on see väga halb.

"Esiteks, kes ütleb, et ta on aus inimene, kui ta oli kohtu all ja on teada, et ta tegeles pettusega ning ta ütleb otse, et tema jaoks on tähtsaim raha. Teiseks, ta asub FBI kaitse all. Meie jaoks ei ole see pluss vaid on miinus. See tähendab, et ta töötab USA eriteenistuste kontrolli all. Mis nad temaga seal teevad? Milliseid aineid sisse söödavad, et ta räägiks seda, mida vaja?" rääkis Putin.