Heiki Nabi püüab kahte tippu, aga põhifookus läheb MM-ile

Tänavusel MM-il uue treeneri Igor Bugai käe all võidetud hõbe pakub Heiki Nabile rahuldust, kuid uuel hooajal on siht veel kõrgem. Plaanis on võtta appi veel üks abimees.

"Ma usun, et me saame järgmisel aastal veel paremini kui sel aastal, sest tegime uuendusi meeskonnas. Kuna Igori kohuseks jäävad hetkel üksnes matitreeningud, siis ülejäänud pool, plaani koostamine ja kõik sinna juurde kuuluv, tuleb meile appi Ivar Kotkas," rääkis Nabi ETV spordiuudistele.

Mais leiavad aset Euroopa meistrivõistlused, MM on sügisel. Kaks korda vormi ajastada on keeruline: "Eks see põhifookus MM-i poole läheb. Alustame ettevalmistusega ja loodan, et oleksin terve ja probleeme ei tekiks. Kahe tipu tegemine ei ole mul hästi välja tulnud, aga vaatame, kuidas sel hooajal läheb."

Ajastus on võtmesõnaks ka Epp Mäele, kes peab plaane pisut ringi tegema, sest EM nihutati märtsilt maile: "Ettevalmistus tuleb ümber teha, et ajastada tippvorm natukene hilisemaks. MM tuleb nüüd ka varem peale."

Epp Mäed võivad juba jaanuaris ees oodata ka põnevad nädalad India liigas. Kas ta sinna peale pääseb, selgub järgmisel nädalal.