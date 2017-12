Manchester Unitedi keskkaitsjat võib oodata operatsioon

23-aastane Elevandiluuranniku koondislane mängis viimati 5. novembril. Enne seda oktoobrikuiselt vigastuspausilt kubemevigastusega naasnud Bailly vigastas novembris koondise juures olles hüppeliigest, mis on ta nüüdseks kaheksaks mänguks laatsaretti jätnud, kirjutab Soccernet.ee.

Jose Mourinho kommenteeris endise Villarreali mängumehe konditsiooni pärast 1:0 võitu Bournemouthi üle. "Ma arvan, et see on tõsine. See vigastus tuleb viimasest korrast, mil ta käis rahvuskoondise juures. Me proovime konservatiivset ravi, kuid kui see ei aita, siis tõenäoliselt vajab ta kirurgilist protseduuri. Aga ootame."

Bailly ei olnud ainus keskkaitsja, kes kolmapäevase mängu vahele jättis. "Täna mängisime me Smallingu ja Jonesiga ning Lindelöf oli pingil. Marcos Rojo on vigastatud, kuid see pole midagi tõsist, seega hooaja jooksul on meil olnud probleeme keskkaitsjatega. Chris Smalling on mängimas imeliselt hästi, seega meil on hetkel asjad korras."