Kardo Ploomipuu loodab alustada koostööd Raul Ollega

Poolteist nädalat tagasi Mehhikos rahvusvahelise paralümpiakomitee maailmameistrivõistlustel 100 meetri seliliujumises hõbeda võitnud 29-aastane Ploomipuu vahetab basseini õigepea suusaraja vastu.

Kõigepealt muljetas ta intervjuus Vikerraadiole MM-ist. "Eks ta natuke ikka oli üllatus, kuna septembri lõpus toimus maavärin ja päris paljud suured tiimid ütlesid sellest võistlusest ära, kuna see lükkus kaks kuud edasi. Mina jäin rahule! Aeg oli nendes tingimustes täiesti hea, võiks isegi öelda. Kõik läks hästi."

Kuna Eestis on lumeolud kesised, harjutab Ploomipuu suusatamist alates sellest nädalast Sõle spordikeskuse suusaergomeetriga. Ta ühildab praegu treeningettevalmistusena just ujumist ja suusatamist. Ploomipuu loodab, et tema suusatreeneriks hakkab endine tippsportlane Raul Olle, kuid lõplikku kokkulepet selles osas veel ei ole.

"Tegin pool tundi ja käisin ujumas ka," rääkis ta praegustest treeningutest. "Alguses võtame rahulikumalt. Lennureisist on vaja maksimum nädal taastuda ja siis saab uue hooga peale hakata. Ma lähen Spartasse Raul Olle juurde. Tema annab treeneri nõuandeid."

Ujumises on Kardo Ploomipuu suurimaks saavutuseks olnud üheksa aasta eest Pekingi paraolümpia pronksmedal. Murdmaasuusatamises on ta seni kaasa teinud vaid üksikutel jõuproovidel, kuid mis tundub tema jaoks praegu raskem, kas 100 meetrit basseinis või üks kilomeeter klassikalisese tehnikas suusatada?

"Sada meetrit on ikkagi minutiga. See kilomeeter läheb kolm-neli minutit. Kindlasti on ujumine intensiivsem, aga arvan, et ega see suusatamine ka kerge ei ole."

Eesti ainus taliparalümpiamedal on pärit aastast 1994, kui Vilma Nugis võitis murdmaasuusatamises pronksi. Viimati olid eestlased talimängudel esindatud 2002. aastal Salt Lake Citys, kui võistlustules oli meie kelguhokikoondis. Seega lõpetab Ploomipuu PyeongChangi mängudel osalemisega 16-aastase mõõnaperioodi.

Kogenud ujuja pole veel oma esimeseks taliparalümpiaks konkreetset eesmärki pannud. Peaprooviks enne suurvõistlust saab olema jaanuari lõpus toimuv parasuusatamise maailmakarikaetapp Saksamaal.

"Siis saab ära proovida, kuidas on ja mismoodi see süsteem üldse seal toimub. Kuidas eelsõidud, poolfinaal ja finaal on? Palju seal vahe on vahel ja kuidas üldse läheb. Mina vaatasin, et seal olid teised klassid koos ja madalamad klassid lähevad poolfinaalis ja finaalis enne minema. Siis mingi aja tagant lähevad kiiremad järgi ja lõpus finišis vaadatakse, kes võidab. Vastu pean ma väga ilusti, aga kuidas rada ja millised tingimused on... väga külm ei tohiks olla."

PyeongChangi paralümpia murdmaasuusatamise klassikasprint toimub 14. märtsil. Kokku osaleb mängudel üle 550 sportlase enam kui 40 riigist. Medaleid jagatakse kuuel alal: mäe-, murdmaa- ja laskesuusatamises, lumelauasõidus, kelguhokis ja ratastoolicurlingus.