Williamsi tiimi sõitjad endiselt otsustamata

Algselt favoriidiks peetud Kubica koht ei paista olevat kindel. Möödunud kuul toimunud testisõidul Abu Dhabis kaotas Kubica vaid 22-aastasele venelasele Sergei Sirotkinile üle sekundi, märgib Daily Express.

Testitulemused on pannud noore venelase põhifavoriidiks Williamsi sõitjakohale. Lisaks on pakutud Sirotkinile sponsorlepingut väärtusega 15 miljonit naela, mis võrreldes Williamsi finantstulemustega aastast 2016 tõstaks kogu tiimi tulu kümne protsendi võrra. Kahtlustatakse, et see võib mõjutada Williamsi otsust sõitja valiku osas. Sirotkin on väidetavalt seotud ka Vladimir Putini ning vene miljardäridega.

Williamsi otsus tehakse teatavaks sel reedel.