Traditsiooniline heategevuslik Vana-aasta jooks toob rajale ka tipud

ERR-i Uudistemajas toimus TV 10 Olümpiastarti sarja 47. hooaja esitlus. Eelvõistlused on juba paljudes maakondades toimunud ja laupäeval on Võrus esimene uue hooaja suur start.

Tartu Ülikooli meeskond on olnud aastaid Eesti korvpallis üks kahest suurest, kuid tänavuse hooaja algus on läinud krobeliselt. Peatreener Priit Vene töökoht aga vähemalt tänase päeva seisuga ohus ei ole.

Võistluskeskus asub Rocca al Mare koolis, sealsamas on korraldatud pakihoid ning riietumise võimalus. Peale võistlust on osavõtjatel võimalik ennast koolis pesta ja käia saunas ning kasutada ka ujulat. Auto soovitavad korraldajad jätta spetsiaalselt võistlusest osavõtjate jaoks avatud parklasse Mõisa ja Vabaõhumuuseumi tee ristis, Audi-maja kõrval.

Tänavu juba 15. korda toimuval Vana-aasta jooksul on ka paar uuendust. Nimelt võetakse teatemaratonil kasutusele standardne teatepulk. Eelmistel kordadel kasutati teate edasi andmiseks jalale takjateibiga kinnitatavat kiipi, mis jooksjatelt mõnevõrra kriitikat sai. Kiipi oli külmade kätega jala küljest raske kätte saada ning teate edasiandmiseks kulus vahetusalas liigselt aega. Seetõttu võeti sel aastal kasutusele teatepulk, mis sisaldab ka ajavõtukiipi. Teatepulga abil fikseeritakse nii iga teatemaratonil osaleva jooksja etapiaeg, kui võistkonna koguaeg. Teatepulk on kerge kaaludes vaid 56 grammi ning selle võib mugavamaks jooksmiseks kasvõi käisesse lükata.

Käesolevaks hetkeks on maratonidistantsile registreerunud üle 100 jooksja. Maratoniga samal ajal startivale teatemaratonile on kirja pannud 97 viieliikmelist võistkonda. Lühemal, 8,4 km pikkusel võistlusmaal läheb hetke seisuga rajale 230 osavõtjat.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel