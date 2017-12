Flandria velotuuri korraldaja esitas Lance Armstrongile küllakutse

Mõistagi ei pääse eluaegset võistluskeeldu kandev ameeriklane võistlejana rajale, aga osaleb ühe kõnelejana rattasõidu raames peetaval kõrvalüritusel "Tour of Flanders Business Academy".

46-aastase Armstrongi osalemine tekitab kindlasti palju kõmu, sest pärast seitsme Prantsusmaa velotuuri esikoha kaotamist on ta jalgrattamaailmas olnud suuresti persona non grata.

Flandria velotuuri korraldaja Wouter Vanderhaute ameeriklase külla kutsumist aga probleemiks ei pea. "Ma olen aastaid tundnud, et teda on karistatud eelkõige tema ülbuse tõttu," sõnas Vanderhaute väljaande VeloNews vahendusel.

"Kohtasin Lance Armstrongi eelmise aasta oktoobris Washingtonis ning leidsin eest tasakaaluka mehe, kes on oma minevikuga rahujalal," jätkas Vanderhaute. "Mõistagi peame kasutama iga võimalust, et võidelda dopinguga jalgrattaspordis, kuid peame leppima ka oma minevikuga."

"Ma arvan, et kui me austame endisi tšempioneid nagu Laurent Jalabert'i ja Richard Virenque'i, siis miks mitte tervitada tagasi rattamaailmas Lance Armstrongi või Jan Ullrichit? Tema jaoks on see samuti rattamaailma naasmine ja minu meelest on ta väga teretulnud."