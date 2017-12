Tulivihane Tony Martin: Chris Froome tulnuks juba enne MM-i eemaldada

32-aastane temposõidu spetsialist kirjutas oma Facebooki lehekülje vahendusel, et on täiesti vihane ning tema arvates naudivad Froome ja Sky meeskond eristaatust.

Eriti pahandab Martinist asjaolu, et kuigi rahvusvaheline jalgrattaliit UCI teatas Froome'i halvast analüütilisest näidust juba enne MM-i temposõitu, lubati tal seal siiski osaleda. Froome teenis Bergenis pronksi nii individuaalselt kui ka võistkonnaga ning Martin piirdus individuaalselt üheksanda kohaga.

"Ma olen täiesti vihane. Christopher Froome'i juhtumi puhul kasutatakse kindlasti topeltstandardeid," kirjutas Martin. "Teised sportlased saavad positiivse dopinguproovi järel kohe võistluskeelu. UCI on talle ja ta võistkonnale andnud aega, et seda kõike selgitada. Ma ei tea minevikust ühtki teist sarnast juhtumit.

"See on skandaal ja teda ei oleks tohtinud vähemalt maailmameistrivõistlustele lasta," leidis neljakordne temposõidu maailmameister. "Mitte ainult avalikusel, vaid ka mul tekkis kohe tunne, et kulisside taga käib skeemitamine ja kokkulepete vormistamine ning mõeldakse välja võimalusi, kuidas juhtunust välja tulla. Kas tema ja tema võistkond naudivad eristaatust?"

Martini sõnul on Froome'i juhtum väga suur löök antidopingu-alasele võitlusele ning ta kutsub UCI-d suuremale läbipaistvusele. " Toimuv on vastuoluline, see ei ole läbipaistev. See on ebaprofessionaalne ja ebaaus," oli sakslane otsekohene.

Froome'ilt võeti uriiniproov tänavusel Hispaania velotuuril pärast 18. etappi ja näitas kaks korda kõrgemat astmaravimi salbutamooli näitu kui maailma antidopingu reeglid lubavad. Eile põhjendas Sky meeskond, et 32-aastasel jalgratturil avaldusid Vueltal ägedad astmasümptomid, mistõttu suurendati arsti soovitusel ka ravimi doosi, seda siiski lubatud piirides.

Kui Froome'i selgitused rahvusvaheliselt jalgrattaliitu ei rahulda, võetakse talt tõenäoliselt Hispaania velotuuri esikoht ära. Seejuures tuli britt tänavu alles teise ratturina ajaloos samal aastal nii Tour de France'i kui ka Hispaania velotuuri võitjaks.