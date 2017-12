Avo Keel kasutas koondise eesotsas ka sensitiivi teeneid

"See oli koondise algusaastatel. Meil olid seal teatud sporditraumad, hüppeliigesed või mis iganes. Olen küll pragmaatiline, aga mul on ka teatud ebausud ja teisest küljest ilmestab seda asja see, et kui ma UFO-t näinud ei ole, siis ma enne ei usu," kõneles 2004. aastal rahvuskoondise etteotsa asunud Keel intervjuus "Vikerhommikule".

"Aga mängijate käest tuli erinevat informatsiooni, et üks Inge-nimeline proua Tartust on aidanud Kristjan Kaisi ja rohkem Tartu mehi. Mis seal ikka - proovime ära! Äkki on UFO-d olemas? Tirisin Inge Rakverre ja seal ta ravitses paari meest. Kas sellest läks nüüd paremaks või ei läinud, aga vähemalt sai proovitud ja mehed mängisid tol ajal edasi. Mõned on siiamaani võrkpalliga seotud."

Hiljem Keel sensitiivi teeneid siiski kasutanud ei ole. "Võib-olla mängijad, kes teatud hetkedel või läbi aegade on mind ümbritsenud - võib-olla sealt seda signaali ei tulnud. Ma suhtun sellistesse asjadesse suht neutraalselt tegelikult. Kui on huvi ja vaja, siis proovime ära. Kui halvemaks ei tee, siis on kõik hästi."