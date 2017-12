Kangert: usun siiralt, et Froome’i juhtum oli lihtsalt halb kokkusattumus

"Väheusutav, et see dopingu mõistes mingi vahelejäämine oleks. Ütlen puusalt, et Froome’i on aastas 150 korda testitud ja peale seda (Vueltal) 20 päeva veel. Tema ja kõigi rattaspordis olevate inimeste jaoks on see lihtsalt halb kokkusattumus," rääkis Hispaanias treeninglaagris viibiv Kangert Õhtulehele.

"Usun siiralt, et salbutamooli piirkoguse ületamine ei olnud tahtlik," lisas Kangert.

Neljakordse Tour de France’i võitja Froome’i septembris Vueltal antud dopinguproov sisaldas lubatust kaks korda enam astmaravimi salbutamooli jälgi.

32-aastase Froome’i sõnul oli ta ravimidoosi suurendanud, kuid jäi lubatud piiridesse ning tõdes, et rahvusvahelisel rattaliidul UCI-l on õigus intsidenti uurida.