Ronnie O'Sullivan ei taha mainekat spordiauhinda

ERR-i Uudistemajas toimus TV 10 Olümpiastarti sarja 47. hooaja esitlus. Eelvõistlused on juba paljudes maakondades toimunud ja laupäeval on Võrus esimene uue hooaja suur start.

Tartu Ülikooli meeskond on olnud aastaid Eesti korvpallis üks kahest suurest, kuid tänavuse hooaja algus on läinud krobeliselt. Peatreener Priit Vene töökoht aga vähemalt tänase päeva seisuga ohus ei ole.

"Ma ei jahi edetabelipunkte. Ma ei jahi midagi," kinnitas O'Sullivan. "Ma olen õnnelik, et mul on hea elu ja hindan seda."

Ta lisas, et teda ei paelu enam ka maailma esinumbri koht. "Vanaks saamisega peab harjuma. Vanusega tuleb veidike tarkust, kogemusi ja võib-olla muutud ka enda vastu vähem karmimaks. Minu jaoks on asi ainult nautimises. Ma ei karda aega maha võtta."

"See pole minu tüüpi asi - seista mingil kogunemisel. See pole minu teema ja loodan väga, et mind ei nomineerita kunagi," jätkas UK Championshipi võidu järel maailma kolmandaks numbriks kerkinud O'SUllivan.

