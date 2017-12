Uue tiimiga laagris käinud Taaramäe: võõrast tunnet polnud

"Polnudki nagu treeninglaager, kuigi rattaga sai omajagu kärutatud. 3-4-tunnised päevad, aga kuna tegemist oli rohkem tutvumis- ja lõbulaagriga, siis olid kavas muud tegevused iga päev hommikust õhtuni ja seda pisikest 100-140 km, mis vändata tuli, ei pannud tähelegi," kirjutas Taaramäe enda Facebookis. "Taolist puhkust ja lõbu polegi ühegi tiimiga varasemalt olnud: piknikud ja pikad tunnid randades ujudes ja päevitades, sukeldumised, peod, restoranikülastused, üksikute saarte külastused, lõbusõidud jahtidel ja mõndagi huvitavat veel. Lisaks 30 kraadi kuuma."

"Laagri lõpuks oli tõesti tunne, et on meeskonda vahetatud ja võõrast tunnet polnud, kuid minu sulandumise tegi kindlasti lihtsamaks asjaolu, et ma tean ja tunnen prantslaseid ja nende elu-olu," lisas Taaramäe. "Kümmekond aastat tagasi, kui ma vaevu prantsuse keelt rääkisin ja teadsin vaid seda, et prantslastele meeldib väga pikk sai, oli Cofidisesse integreerumine ikka kordades vaevalisem."

"Nüüd juba nädalakese oma Lõuna-Prantsusmaa kodus veetnud. 10-17 kraadi tundus alguses ikka väga külm ning harjutasin samade riietega, millega sõidan Eestis olles miinuskraadide juures," jätkas Taaramäe. "Nüüdseks olen ajavahega juba ka harjunud ja ka kliimaga asi jonksus. Järgmine laager tulekul 18.-22.12 tiimi peakorteris Nantes’i külje all asuvas pisikeses Essarti külas. Kuna meeskond vahetab rattamarki (varasemalt BH ning nüüd Itaalia bränd Wilier), siis põhirõhk pidi olema kõigile sobivate materjalilahenduste leidmisel ning rattapossade seadistamistel. Soovin kõigile jõuludeks valmistumisel kainet meelt ja rahu ning ärge unustage sporti ja ratast. Pärast trenni läheb tühja kõhu peale verivorst ikka paremini."