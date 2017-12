Ragnar Klavan sai eilse nullimängu järel kiita

Liverpool Echo arvates vääris Klavan hinnet "7", millest parema ("8") sai üksnes äärekaitsja Trent Alexander-Arnold. Samuti sai ta "seitsme" Daily Expressilt, kes jagas "kuue" või "seitsme" kõigile Liverpooli algrivistuse mängijatele.

Klubi tegemisi kajastava veebikülje This Is Anfieldi hinnangul vääris Klavan hinnet "6", kuid see oli ikkagi üle meeskonna keskmise (5,81). Nii Liverpool Echo kui ka This Is Anfield tõid esile Klavani tegutsemist vastaste ründaja Salomon Rondoni vastu.

Lisaks märkis Liverpool Echo positiivse poole pealt ära ka Klavani palliga mängu ning This Is Anfield pidas eriti oluliseks üht Klavani tegutsemist oma karistusalas Jake Livermore'i (West Bromwich) vastu.

Liverpooli eilne mäng West Bromwichiga lõppes 0:0. Kokkuvõttes hoiab meeskond Inglismaa kõrgliigas 17. vooru järel 31 punktiga viiendat kohta. Ettepoole jäävad Manchester City (49), Manchester United (38), Chelsea (35) ja Tottenham Hotspur (31).