Naiste käsipalli MM-il selgusid poolfinalistid

Päeva esimeses mängus sai Prantsusmaa 25:22 jagu Montenegrost ning õhtul oli tiitlikaitsja Norra kindlalt 34:17 üle Venemaast.

Poolfinaalis läheb Norra vastamisi Hollandiga, kes alistas veerandfinaalis 30:26 Tšehhi. Norra ja Holland olid vastamisi ka kaks aastat tagasi MM-finaalis, siis jäi Norra peale kaheksa väravaga.

Teises poolfinaalis kohtub Prantsusmaa Rootsiga, kes oli veerandfinaalis 26:23 parem Taanist.

Mõlemad poolfinaalid peetakse reedel ning pronksimäng ja finaal pühapäeval.

Seni on läbi aegade edukaim olnud Venemaa naiskond nelja kullaga, aga Norral on nüüd võimalik nendega ühele tasemele jõuda, sest seni on norralannad kolmel korral maailmameistriks tulnud. Medalite koguarvu poolest on aga Norral võimalus tõusta läbi aegade parimaks – praegu on nii Norra kui Ungari võitnud üheksa MM-medalit.