Kanada laskesuusatajad boikoteerivad võistlusi Venemaal

NRK sai enda valdusesse avaliku kirja, mille Kanada laskesuusaliidu president Murray Wylie saatis IBU presidendile Anders Bessebergile ja peasekretärile Nicole Reschile. Kirjas seisab, et kõrgetasemeliste võistluste pidamine Venemaal läheb vastuollu Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) otsusega määrata Venemaale süstemaatilise dopinguproovidega manipuleerimise eest olümpiakeeld.

"Praegu pole piisavalt kindlust, et Venemaa tegeleb dopinguvastase võitlusega, Venema dopinguagentuur pole endiselt WADA-lt heakskiitu saanud," seisis kirjas. "Seetõttu ei saada Kanada enda sportlasi võistlustele, mis toimuvad Venemaal."

IBU võttis läinud pühapäeval vastu põhimõttelise otsuse, kus Venemaa alaliidu täisvolitused organisatsioonis peatatakse ning neile pannakse kohustus dopinguteemadega karmimalt tegeleda. Sisuliselt tähendavad IBU otsused vaid seda, et venelased kaotavad organisatsioonis määramata ajaks hääletusõiguse. Kõikide võistluste korraldusõigused jäävad Venemaa laskesuusaliidule alles.

Sel hooajal võõrustab Tjumen märtsi lõpus MK-finaaletappi ning Uvatis peetakse hooaja eelviimane ja Hantõ-Mansiiskis viimane IBU karikaetapp.

"Meil oli ROK-iga konverentskõne ja nad kinnitasid, et võistluste korraldusõigused võivad venelastele jääda," ütles Besseberg NRK-le.

Besseberg ei võtnud Kanada boikoti-plaani väga tõsiselt, öeldes NRK-le, et see pole üldse teema ja ta ei soovi sellest pikemalt rääkida.

"Väga kahetsusväärne, et president niimoodi ütleb. See näitab, et ta näeb meid tähtsusetu rahvana ja meie arvamus ei loe. See on äärmiselt solvav," ütles karjääri jooksul kolmel korral esikümnesse jõudnud kanadalanna Rosanna Crawford NRK-le. "Olen dopingu vastu võidelnud ja sellest ka palju sotsiaalmeedias kirjutanud. Muidugi on mul paljudest venelastest ka kahju, aga riiklikult toetatud dopinguskeemi ei tohi maha vaikida. Kuna olen enda väljaütlemiste tõttu ka ähvardusi saanud, tunnen, et mul pole praegu ohutu Venemaale minna."

Crawfordi sõnul pöördusid kanadalased ise enda alaliidu poole ja tegid ettepaneku Venemaa võistlusi boikoteerida. Ühelt poolt loodavad nad, et avaldavad enda käitumisega IBU-le survet, teisalt aga on kõigil väike hirm Venemaal võistlemise osas. "Kardame enda dopinguproovide pärast," tunnistas Julia Ransom. "Oleme saanud ähvardusi, mida nendega teha võidakse. Ka Venemaa antidopingus ei saa kindel olla. Ja kui keegi teekski midagi meie proovidega, rikuks see meie maine ja karjääri."

Kuigi praegu on vaid Kanada välja öelnud, et kavatseb Venemaal peetavaid võistlusi boikoteerida, on NRK andmetel sama plaan veel mitmel teisel riigil. Kui Venemaa dopinguskandaal eelmisel talvel lahvatas, rääkisid boikotist näiteks prantslased, ameeriklased ja tšehhid. "Ütleme nii, et mitte kellelgi ei ole kohustust kuskil võistelda," teatas Besseberg.

"Meie hinnangul ei näita Venemaal võistluste korraldamine, et IBU kaitseb puhtaid sportlasi," seisis Kanada alaliidu kirjas. "Julgustame IBU-t selles juhtumis selgemaid otsuseid vastu võtma."

Eelmise aasta McLareni raport heitis kahtlusevarju 31 Venemaa laskesuusatajale, ainsana sai ajutise võistluskeelu Jekaterina Glazõrina. Tänavu novembris määras ROK dopinguproovidega manipuleerimise eest eluaegse olümpiakeelu ja tühistas Sotši olümpia tulemused Olga Zaitseval, Olga Viluhhinal ja Jana Abramoval. Viluhhina võitis algselt Sotšis hõbemedali, sama karva medali pälvis ka Venemaa teatenaiskond.