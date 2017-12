Mads Östbergi tulevik lahtine, välistatud pole ka WRC2 sari

30-aastane endine Citroeni ja M-Spordi sõitja tunnistas, et tänavusel hooajal eratiimi värvides Fordiga sõites läks palju raha. "See oli raske. Kulud olid tohutud, aga püüdsime kõvasti ja olime ainsad, kes tegid seda 2017. aasta masinaga," lausus Östberg väljaandele Motorsport News.

Hooaja jooksul viis etappi vahele jätnud norralane kogus 29 punkti ja sai MM-sarja kokkuvõttes 15. koha. "Meil oli hea tiim ja kui kõik töötas hästi, siis auto tehniline pool oli tasemel. Järgmisel aastal on kõik võimalik. Hetkel käivad läbirääkimised väga paljude inimestega. Võib tulla nii kaks rallit kui ka 12 rallit."

"Kindlasti ei lähe ma järgmisel kuul Monte Carlosse," toonitas karjääri jooksul ka ühe etapivõidu teeninud norralane. "Ma alustan hooaega Rootsis, aga millega sõidan, seda ei tea - kõik on lahtine. See ei pea olema 2017. või 2018. aasta masin - lihtsalt auto, mis oleks konkurentsivõimeline ja eesotsas."

Östberg ei välista ka kaasalöömist WRC2 arvestuses, kuid seda samuti üksnes juhul, kui suudaks võite noppida. "Kui ma astun sammu tagasi sellesse kategooriasse, siis pean seal [eesotsas] olema. Kui mitte, siis on see tõestuseks, et pean hakkama tegelema millegi muuga ja seda ma ei soovi."

Kuigi vahepeal on WRC-st WRC2 masinasse istunud näiteks ka tema kaasmaalane Andreas Mikkelsen, siis Östbergi sõnul oli Mikkelsenil varasemate kogemuste tõttu ka eelis. "Mul oleks WRC2 sarja minnes palju kaotada. Ja seal saab olema raske, sest seal on häid sõitjaid. Andreas sõitis S2000 masinaga ja WRC2 sarjas, ta tundis seda klassi, aga mina sellest nii palju ei tea. See on erinev, sa oled stardijärjekorras erineval positsioonil ja sind ootab teistsugune ralli."

Vaimselt on Östberg aga võitlusvaimu täis. "Ma pean midagi tegema. Ma kavatsen võidelda ega soovi alla anda. Ma olen 30-aastane ja ma võin sellel spordialal veel aastaid kaasa lüüa. Ma tean, et minus on veel palju potentsiaali ja seetõttu pingutan ka 2018. aasta nimel. Mul jagub rohkem motivatsiooni kui kunagi varem ja tunnen, et sõidan sama hästi kui varem või isegi paremini. Tahan uuesti tehasesõitjaks saada."