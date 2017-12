Reval-Sport/Mella peatreener: kui kõik on terved, saame ka Padisele vastu

Viimase 15 aasta jooksul 13 meistritiitlit võitnud Mella viis aastat järjepanu kestnud ülemvõimu murdis kevadel tšempioniks kroonitud Reval-Sport/Padise, kes lõpetas detsembri alguses ka Mella üheksa aastat kestnud võiduseeria Eesti karikavõistlustel, olles finaalis parem 27:23. Reval-Sport/Mella peatreeneri Ella Kungurtseva sõnul pole Padise aga võitmatu. "Neil on Maarja Põldveri näol hea viskaja," ütles Kungurtseva. "Karikafinaalis näitasime siiski kõigile, et suudame nende vastu mängida küll. Meil oli tookord probleeme vigastustega, mis andis tunda eeskätt kaitses."

Mella alustas hooaega kodus 27:13 võiduga HC Tallinna üle, sai siis võõrsil 30:24 jagu SK Tapast, kuid vandus seejärel vastase väljakul 22:28 alla Padisele. Aasta lõpetati aga kodus 28:26 võiduga AMV House/Põlva SK üle. Mella resultatiivseimaks mängijaks on tänavu kerkinud 18-aastane Kristina Zgurskaja, kes visanud 27 väravat. Naiskonna mullusel parimal skooritegijal Antonina Baljakinal on teisena koos 18 tabamust. "Zgurskaja puhul pole teada, kas ta sporditegemist jätkab," lausus Kungurtseva. "Ta lõpetab kooli ning kavatseb minna edasi ülikooli."

Kui eelmisel hooajal käis Mella eest väljakul 18 naist, siis tänavu 12. On olnud loobujaid, lisaks käis võitkonna kogenenuim alustaja Jelena Mihhailova juba varem planeeritud operatsioonil ning jätab tänavuse hooaja vahele. "Meil on käsil põlvkondade vahetus ja seetõttu kaalusime enne hooaega kaua, kas üldse naiskond välja panna. Otsustasime ikkagi osaleda ja seetõttu palusime Aleksandra Romanenkol jätkata, kuigi ta mõlgutas loobumismõtteid," tunnistas Kungurtseva. "Tänavust võtame kui vaheaastat, kus üritame noori naiskonda sulatada, et järgmisel hooajal taas kõige kõrgemate kohtade eest võidelda."

Siiski on Kungurtseva naiskonnale ka tänavu seadnud eesmärgiks meistrivõistlustel pääsu finaali. "Sihiks on loomulikult finaal," ei varjanud Kungurtseva. "Hooaja algus näitas, et nooremad tüdrukud mängivad hästi ja vanemad on jätkuvalt tasemel. Kui kõik on terved, siis suudame ka Padisele vastu hakata."