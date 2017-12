Fulhami peatreener: võtame karikasarja täie tõsidusega

Nädalavahetusel tõdes Fulhami poolkaitsja Mattias Käit, et kui talle ka karikas mänguaega ei leita, tuleb agendiga maha istuda ja klubivahetust kaaluda. Jokanovic aga Get West Londoniga rääkides noorte mängitamist ei tähtsustanud, vahendab Soccernet.ee.

"See on hea võistlus, midagi teistsugust," kiitis ta karikasarja. "Meil on enne seda küll palju mänge, aga valmistume ka selleks. Meie enda ja poolehoidjate jaoks on hea näha, kuidas suudame Premier League'i meeskonnaga võidelda."

"Mängime kodus ja peame karikasarja austama. Anname endast maksimumi ja proovime järgmisesse ringi jõuda."

Fulham mängib enne 6. jaanuarit kokku viis liigamängu, neist neli selle aastanumbri sees.