ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 15.05. Ülekannet kommenteerivad Karl Mihkel Eller ja Karel Kulbin.

Eestlannasid on stardis kolm – numbri all 32 stardib Johanna Talihärm, numbri all 75 Tuuli Tomingas ning Kadri Lehtla stardinumber on 85.

Kokku on stardinimekirjas 94 naist, neist 60 pääsevad laupäevasesse jälitussõitu.