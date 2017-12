Jaak Mae: ma ei usu, et keelatud aineid on rohkem tarbima hakatud

"Väga hea uudis kõigile," ütles endine tippsuusataja Jaak Mae "Ringvaatele". "Info jõudis minuni pärast tööpäeva lõppu ja seetõttu pole ma inimestega jõudnud sel teemal suhelda, kuid usun, et kõik tunnevad rõõmu."

Kuigi dopinguga patustajate arv on viimasel ajal suurenenud, ei arva Mae, et sportlased on keelatud ained rohkem kasutama hakanud. "Ma ei usu, et keelatud aineid oleks rohkem tarbima hakatud, lihtsalt antidopingu organisatsioonid on hakanud paremat tööd tegema," sõnas Mae. "See on spordile hea, sest kiusatus reegleid rikkuda on jäänud väiksemaks."