Rooba: mängisime meeskonnana ühe parima kolmandiku

Rooba mängis jäähoki Meistrite liiga veerandfinaali korduskohtumises Tšehhi meistri Brno Kometa vastu veidi üle kuue minuti ja tegi ühe pealeviske. Kolmandal kolmandikul jäi Rooba varumeeste pingile, mis teda kaugeltki õnnelikuks ei tee, aga olukorrad võivad kiiresti muutuda.

"Need, kes mängisid, said hästi hakkama," ütles Rooba ETV spordisaatele. "Loomulikult olen õnnelik, et meeskond sai edasi. Tuleb lihtsalt vaeva näha ja tööd teha, et teenida rohkem mänguaega. Konkurents meeskonna sees on väga tugev. Mitu mängijat lähevad koondisse, nii Soome, Slovakkia kui ka Soome noortekoondisse. Need on tugevad mängijad, kellega pean konkureerima."

Rooba hinnangul tõi JYP-ile Brnos edu hea mängu algus. "Alustasime tohutult hästi ja mängisime meeskonnana ühe parima kolmandiku," rõõmustas Rooba. "Ülejäänud mäng oli vormistamise ja targalt mängimise küsimus. Tore on olla sellises sarjas, nagu Meistrite liiga, nelja parema hulgas.