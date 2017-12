Pijpers: vajan aega oma perekonna jaoks

Pijpers sai sel korral FC Florat juhendada vaid ühe hooaja. Kevadel asus ta peatreeneritoolile, viis Flora Eesti meistriks, kuid nüüd otsustas ameti maha panna. Põhjuseks see, et Hollandis vajab abi ja hoolt Pijpersi 86-aastane ema.

"Kui ma juba mõne meeskonnaga koos töötan, siis ma nõuan endalt ja oma töötajatelt parimat," ütles Pijpers ETV spordisaatele. "See tähendab, et Floraga jätkates tahaksin ma panustada sellele sada protsenti oma ajast. Aga praegusel hetkel on mul vaja aega oma perekonna jaoks, nagu ma ka olen juba öelnud ja see ongi kogu põhjus. Kuni perega pole asjad korras, on see minu jaoks

praegusel hetkel tähtsam kui isegi meistritiitli võitmine."

Pijpers usub, et Flora on võimeline meistritiitli eest võitlema ka järgmisel hooajal. "Muidugi algab kõik nullist, aga sama kehtib ka teistele meeskondadele," lausus Pijpers. "Ma loodan, et tulevad põnevad meistrivõistlused ja et Flora võitleb jälle tiitli peale."

Klubi kuulis Pijpersi otsusest samuti täna hommikul, aga mingite kandidaatide peale on nad juba mõelnud. "Kuna see info on väga värske, siis nüüd hakkab klubi konkreetsemalt tegutsema," sõnas Flora spordidirektor Norbert Hurt. "Seni olime arvestanud sellega, et jätkame samamoodi nagu mullu."

Hurt ei soovinud esialgu öelda, kas juttu on ühest või mitmest kandidaadist, eestlastest või välismaalastest. "Oleme mõelnud selle peale, aga mis täpsemalt saab, selgub lähipäevade jooksul," lisas Hurt.

Jalgpallihooaeg algab 25. veebruaril.