EOK president: usun, et Kristinal oli Eesti rahvast palju tuge

Nii pääses dopingukahtlusest ka murdmaasuusataja Kristina Šmigun-Vähi, kes võitis Torinos kaks kuldmedalit.

Eesti olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa on rahul, et saaga läbi sai. „Sportlase jaoks ei ole rängemat kahtlustust kui see, millega meie Kristina on pidanud neli aastat elama. Jõudsime kõik koos ära oodata päeva, mil tema nimi sai ametlikult puhtaks. Usun, et Kristinal oli palju tuge Eesti rahvast, kes ka raskel ajal oma olümpiavõitjat ei jätnud, vaid toetas ja uskus. See näitab meie väikese rahva tugevust,“ lisas Sõõrumaa.