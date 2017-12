Kõrgemate liigade Taliturniiriga tehakse algust jaanuaris

Taliturniiri näol on tegemist hooaja ettevalmistuse osaga, mille eesmärgiks on võistkondadele pakkuda vajalikku mängupraktikat. A-turniiril osalevad kuus Premium liiga meeskonda: Tallinna FC Flora, Tallinna FCI Levadia, Nõmme Kalju FC, JK Narva Trans, Paide Linnameeskond ning FCI ja Levadia ühinemisel tõusis A-turniirile ka eelmisel hooajal seitsmenda koha teeninud Tartu JK Tammeka.



B-turniiril on kõrgliiga meeskondadele konkurentsi pakkumas Esiliiga ülemise otsa klubid. Osalejateks on Viljandi Tulevik, Pärnu JK Vaprus, Maardu Linnameeskond, JK Tallinna Kalev, Tallinna FC Flora U21, Rakvere JK Tarvas.



Esimesed mängud peetakse 5. jaanuaril ning kõik kohtumised toimuvad EJL-i jalgpallihallis.



Taliturniiril turniiritabelit ei peeta ja võitjat ei selgitata.



Taliturniir 2018 ajakava (A- ja B-turniir):



I voor

Reede, 5. jaanuar

kell 17.45 A Paide linnameeskond - Tallinna FC Flora (A-turniir)

kell 19.30 B Viljandi JK Tulevik - Pärnu JK Vaprus (B)

kell 21.15 B JK Tallinna Kalev - Maardu linnameeskond (B)



Laupäev, 6. jaanuar

kell 12.15 Tallinna FC Flora U21 - Rakvere JK Tarvas (B)

kell 14.00 Nõmme Kalju FC - Tallinna FCI Levadia (A)

kell 15.45 Tartu JK Tammeka - JK Narva Trans (A)



II voor

Reede, 12. jaanuar

kell 17.45 Tallinna FC Flora - Tallinna FCI Levadia (A)

kell 19.30 Pärnu JK Vaprus - Tallinna FC Flora U21 (B)

kell 21.15 Rakvere JK Tarvas - JK Tallinna Kalev (B)



Laupäev, 13. jaanuar

kell 12.15 Tartu JK Tammeka - Nõmme Kalju FC (A)

kell 14.00 Paide Linnameeskond - JK Narva Trans (A)

kell 15.45 Maardu Linnameeskond - Viljandi JK Tulevik (B)



III voor

Teisipäev, 16. jaanuar

kell 19.30 Nõmme Kalju FC - Paide Linnameeskond (A)



Reede, 19. jaanuar

kell 17.45 JK Tallinna Kalev - Pärnu JK Vaprus (B)

kell 21.15 Rakvere JK Tarvas - Maardu Linnameeskond (B)



Laupäev, 20. jaanuar

kell 14.00 Tallinna FCI Levadia - Tartu JK Tammeka (A)



Laupäev, 17. veebruar

kell 15.00 JK Narva Trans - Tallinna FC Flora (A)

kell 16.45 Tallinna FC Flora U21 - Viljandi JK Tulevik (B)



IV voor

Reede, 26. jaanuar

kell 17.45 Maardu Linnameeskond - Pärnu JK Vaprus (B)

kell 19.30 Viljandi JK Tulevik - Rakvere JK Tarvas (B)

kell 21.15 Tallinna FC Flora U21 - JK Tallinna Kalev (B)



Laupäev, 27. jaanuar

kell 14.00 JK Narva Trans - Nõmme Kalju FC (A)



Pühapäev, 28. jaanuar

kell 14.00 Paide Linnameeskond - Tallinna FCI Levadia (A)



Laupäev, 10. veebruar

kell 17.00 Tallinna FC Flora - Tartu JK Tammeka (A)



V voor

Kolmapäev, 31. jaanuar

kell 19.30 Tallinna FC Flora - Nõmme Kalju FC (A)



Reede, 2. veebruar

kell 17.45 Tallinna FCI Levadia - JK Narva Trans (A)

kell 19.30 Pärnu JK Vaprus - Rakvere JK Tarvas (B)

kell 21.15 Maardu Linnameeskond - Tallinna FC Flora U21 (B)



Laupäev, 3. veebruar

kell 14.00 Tartu JK Tammeka - Paide Linnameeskond (A)

kell 15.45 JK Tallinna Kalev - Viljandi JK Tulevik (B)