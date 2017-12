Naiste Meistri- ja Esiliiga klubid mängivad Taliturniiri

ERR-i Uudistemajas toimus TV 10 Olümpiastarti sarja 47. hooaja esitlus. Eelvõistlused on juba paljudes maakondades toimunud ja laupäeval on Võrus esimene uue hooaja suur start.

Tartu Ülikooli meeskond on olnud aastaid Eesti korvpallis üks kahest suurest, kuid tänavuse hooaja algus on läinud krobeliselt. Peatreener Priit Vene töökoht aga vähemalt tänase päeva seisuga ohus ei ole.

Rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) teatas, et kõik 2006. aasta Torino olümpiamängude järelproovid on puhtad.

Kaheksa naiskonda on vastavalt eelmise hooaja paremusjärjestusele jaotatud kahte alagruppi ning kõik võistkonnad kohtuvad omavahel ühe korra. A-turniiril osaleb eelmise hooaja esikolmik: Pärnu JK, FC Flora ja FC Levadia ning viiendaks tulnud Tallinna Kalev, kes asendab hooajal neljanda koha saavutanud, kuid Taliturniirist loobunud Tartu SK 10 naiskonda. B-turniirist võtab osa Meistriliiga kuuenda kohaga lõpetanud Tartu Tammeka ning Esiliiga naiskonnad Tallinna FC Flora II, Tallinna FC Ajax ja Nõmme Kalju FC. Meistriliiga seitsmes koht, Põlva FC Lootos ja Esiliiga võitnud Pärnu JK II Taliturniiril ei osale. Turniiril tabelit ei peeta ning mängu pikkuseks on 2x45 minutit. Vahetuste arv ei ole piiratud ning lubatud on ka edasi-tagasi vahetused. A-turniiri ajakava: I voor Laupäev, 24. veebruar kell 13.15 Tallinna FC Flora – JK Tallinna Kalev kell 15.00 Tallinna FC Levadia – Pärnu JK II voor Laupäev, 3. märts kell 13.15 JK Tallinna Kalev – Tallinna FC Levadia kell 15.00 Pärnu JK – Tallinna FC Flora III voor Laupäev, 10. märts kell 13.15 Tallinna FC Flora – Tallinna FC Levadia kell 15.00 Pärnu JK – JK Tallinna Kalev B-turniiri ajakava: I voor Pühapäev, 25. veebruar kell 13.15 Tallinna FC Ajax – Tallinna FC Flora II kell 15.00 Tartu JK Tammeka – Nõmme Kalju FC II voor Pühapäev, 4. märts kell 13.15 Nõmme Kalju FC – Tallinna FC Flora II kell 15.00 Tartu JK Tammeka – Tallinna FC Ajax III voor Pühapäev 11. märts kell 13.15 Tallinna FC Ajax – Nõmme Kalju FC kell 15.00 Tallinna FC Flora II – Tartu JK Tammeka

