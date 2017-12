Nibali saatis Froome’ile terava vastuse

Froome’i sõnul pidi ta Hispaania velotuuri käigus inhalaatorit kasutama, sest astma läks võistluse ajal hullemaks. Froome’i 7. septembril, pärast 18. etappi võetud proov näitas, et astma raviks mõeldud salbutamooli näit ületas lubatud piirmäära, vahendas Rattauudised.ee.

Rahvusvaheline Jalgratta Liit (UCI) teavitas Skyd näidust 20. septembril pärast seda, kui Froome oli võitnud Bergeni MM-il temposõidus pronksi. “Kui see peaks saama ametliku kinnituse, ei saa keegi mulle anda tagasi emotsioone, mida ma tundnuks Vueltat võites ja poodiumi kõrgeimale astmele astudes,” lausus Nibali.

Bahrain-Merida meeskonnaga Horvaatias laagris viibiv Nibali kinnitas, et ka tema põeb astmat. Itaallase sõnul olid aga Vuelta viimastel etappidel vihmased ilmad ja seetõttu polnud vajalik astmarohtu kasutada. “Sel päeval sadas vihma ja on raske uskuda, et Froome astma all kannatas. Mul on sama haigus, kuid vihma ajal ei tekita õietolm probleeme ning pole vaja üldse Ventolini kasutada. See on kohutav uudis spordiala ja ka minu jaoks.”