Kristina Šmigun-Vähi dopingukahtlusest vabanemisest: päev on päikest täis!

Rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) teatas, et kõik 2006. aasta Torino olümpiamängude järelproovid on puhtad.

Seega ei leidnud kinnitust ka murdmaasuusataja Kristina Šmigun-Vähi dopingukahtlustus, mis kerkis esile kolm aastat tagasi.

"Minu päev on täna päikest täis. Me kõik oleme neid paari lauset kaua oodanud. Mul ei ole midagi lisada - seal on kõik väga selgelt öeldud," teatas Šmigun-Vähi ERR-ile.

Šmigun-Vähi dopinguskandaal lahvatas 2014. aasta veebruari alguses. "Täpselt kaks kuud tagasi sain teate, et kaheksa aastat tagasi, 2006. aasta Torino OM-i käigus ajavahemikul 12.–16. veebruar võetud dopinguproovide uuel kontrollimisel A-proovist ei ole leitud keelatud aineid, kuid väidetavalt leidub selles molekule, mille kaudu on tuletatud kahtlustus keelatud aine kasutamisest," ütles Šmigun-Vähi siis.

"Kõiki neid proove analüüsiti põhjalikult ka kaheksa aastat tagasi ja kõik kinnitasid üht – ma ei ole kasutanud keelatud aineid. Kõik need proovid, viimne kui üks, olid puhtad. Pididki olema, sest ma ei ole kunagi kasutanud ühtegi keelatud ainet. Oma sõnade kinnituseks läbisin enda soovil ja vabatahtlikult 21. jaanuaril valedetektori testi, mille viis läbi 40-aastase staažiga sertifitseeritud ja tunnustatud rahvusvaheline ekspertbüroo. Muude küsimuste hulgas vastasin “ei” küsimustele “Kas oled kunagi tarvitanud keelatud aineid, mis tõstaks sinu sportlikku suutlikust?” ja “Kas oled kunagi kasutanud või manustanud mistahes steroide?”. Valedetektor kinnitas, et rääkisin kogu testi vältel ainult tõtt. See on parim, mida saan mina ise tänases olukorras ette võtta," rääkis Šmigun-Vähi 2014. aastal.