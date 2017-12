EOK spordidirektor: olmemurede tõttu on näotu sportlikke reegleid muuta

Poolteist kuud enne olümpianimekirjade lõplikku selgumist tehtud otsus soosib suuri riike. Ka varem sai kahevõistluses olümpiale saata tegelikult viis sportlast, kuid rahvusvahelise suusaliidu FIS-i otsusega muudetakse varusportlased nüüd ametlikeks osalejateks, seda tehakse aga väiksemate riikide kvoodi arvelt.

Praeguse seisuga saab Eesti kahevõistluses seega nelja sportlase asemel välja panna kaks, mis tähendab, et Han Hendrik ja Kail Piho peaksid koju jääma. See omakorda avaldab otsest mõju Eesti kahevõistluse esinumbrile Kristjan Ilvesele, sest kahe koha kadumisega saab koondis PyeongChangi kaasa võtta ka vähem taustajõude.

Eesti olümpiakomitee spordidirektori Martti Raju sõnul on tegemist arusaamatu ja põhjendamatu otsusega. "Kõige lahjem on see, et me pole rahvusvaheliselt olümpiakomiteelt mingeid nägemusi saanud," ütles Raju Vikerraadiole. "FIS-ilt oleme põhjendusi saanud, kuid sealt kumab läbi kõike muud peale sportliku printsiibi. Praegu käib teema selle ümber, et varusportlased on õnnetus seisus ja ei too koondistele kaasa voodikohta ning ei pääse olümpiakülla, mis on vale. Selleks, et muuta sportlikke põhimõtteid olmeprobleemide pärast, on näotu."

Raju sõnul puudutab küsimus otseselt ka Eesti koondist. "Praegu oleme selles seisus, kas saame teatevõistkonna starti panna või mitte," lausus Raju. "Reitingud pole aga lukus ja meil on võimalus üks koht veel välja võidelda ning võib-olla seejärel saaksime ühe lisakoha."

Raju lisas, et EOK peab plaanid ümber vaatama ka abipersonali küsimuses. "Mängureeglid tehti poolel teel ringi ja ka meie peame need ümber vaatama," tõdes Raju. "Abipersonal sõltub sportlaste üldarvust, mitte pole alade vahel jaotatud."

Veel on võimalus, et Kelly Sildaru asemel sõidab olümpiale samuti vigastusest taastuv freestyle-suusataja Karoliine Holter ning Eesti saab välja panna ka ühe naissoost mäesuusataja. Sellisel juhul paraneks olukord ka taustajõudude mõttes. "Kui meil on koht olemas ja sportlasel norm täidetud, siis saadame ta ka olümpiale," lubas Raju. "See pole kunstlik koha täitmine."